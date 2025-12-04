Lazio Milan, i numeri in vista del match di Coppa Italia: i rossoneri non vincono all’Olimpico dal 2022

Lazio Milan, i numeri della sfida di Coppa Italia. I rossoneri non vincono contro i biancocelesti, all’Olimpico, dal 2022

Il Milan di Allegri e la Lazio di Maurizio Sarri sono pronti a rinnovare la loro rivalità, incontrandosi nuovamente giovedì sera allo Stadio Olimpico per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Questo rematch arriva a breve distanza dalla recente sfida di campionato a San Siro, dove i rossoneri si sono imposti per 1-0 grazie a una rete di Rafa Leao. Tuttavia, il risultato sportivo è stato oscurato dalle tensioni nel finale di gara.

Ciò che non è passato inosservato (e che potrebbe avere ripercussioni psicologiche sul prossimo match) è stato il finale incandescente a Milano. I biancocelesti hanno chiesto un rigore, ritenuto assurdo, per un presunto fallo di mano di Pavlovic su un tiro di Romagnoli, generando proteste veementi. Sarà, dunque, ancora Milan contro Lazio, con la speranza che la Coppa Italia offra un confronto più sereno.

Lazio Milan, I Precedenti in Coppa: Dal Gol di Correa al Poker Rossonero

Guardando alle statistiche fornite da Opta, i numeri rivelano un equilibrio storico in questa competizione. L’ultima vittoria della Lazio in Coppa Italia contro il Milan risale al 24 aprile 2019, quando le squadre giocarono a San Siro e fu Correa a siglare il gol decisivo. Per contro, i rossoneri ricordano con piacere il 2022, quando un sonoro poker inflitto ai biancocelesti spianò la strada alla squadra di Pioli per una semifinale contro l’Inter. Un dato curioso evidenzia la parità totale tra i due club nella storia della competizione: entrambe le squadre hanno segnato 28 gol in Coppa Italia. La sfida all’Olimpico, quindi, non solo è un crocevia per i quarti di finale, ma un’occasione per rompere questo perfetto equilibrio statistico.

