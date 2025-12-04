Lazio Milan, sportività tra Allegri e Ianni. Il saluto tra il tecnico rossonero e il vice di Sarri dopo l’episodio di San Siro

Lazio Milan, bel gesto tra Massimiliano Allegri e Marco Ianni dopo la discussione avvenuto a San Siro

Un momento di distensione e sportività ha caratterizzato l’immediato pre-partita di Lazio-Milan, ottavo di finale di Coppa Italia, tra le aree tecniche. I colleghi di SportMediaset hanno infatti segnalato un bel gesto tra Massimiliano Allegri, tecnico rossonero, e Marco Ianni, il vice allenatore di Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste. Nonostante i due fossero stati protagonisti di un acceso litigio nel concitato finale della recente gara di campionato, culminato con l’espulsione di Allegri, questa volta hanno deciso di mettere da parte la tensione.

Lazio Milan, è tregua tra Allegri e Ianni

Allegri e Ianni si sono salutati cordialmente al momento dell’ingresso in campo delle squadre, nei pressi delle rispettive panchine. Questo gesto di pacificazione è particolarmente significativo, considerando la veemenza dello scontro avvenuto solo pochi giorni prima a San Siro. La stretta di mano e il saluto tra i due rappresentano un importante segnale di sportività, evidenziando come, nonostante le inevitabili tensioni e le decisioni arbitrali che possono accendere gli animi in campo, il rispetto reciproco possa prevalere. L’episodio ha anticipato un match che si preannunciava teso, ma ha dimostrato la volontà di superare gli attriti passati.