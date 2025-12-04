Connect with us

News

Lazio Milan, sportività tra Allegri e Ianni. Il saluto tra il tecnico rossonero e il vice di Sarri dopo l'episodio di San Siro

News

Lazio Milan 0-0 LIVE: Leao si divora il vantaggio

News

Moviola Lazio Milan: gli episodi dubbi del match

News

Lazio Milan, i retroscena: tutti gli episodi che non avete notato

News

Coppa Italia, il Bologna supera in rimonta il Parma: il resoconto del match

News

Lazio Milan, sportività tra Allegri e Ianni. Il saluto tra il tecnico rossonero e il vice di Sarri dopo l’episodio di San Siro

Milan news 24

Published

3 minuti ago

on

By

Allegri

Lazio Milan, bel gesto tra Massimiliano Allegri e Marco Ianni dopo la discussione avvenuto a San Siro

Un momento di distensione e sportività ha caratterizzato l’immediato pre-partita di Lazio-Milan, ottavo di finale di Coppa Italia, tra le aree tecniche. I colleghi di SportMediaset hanno infatti segnalato un bel gesto tra Massimiliano Allegri, tecnico rossonero, e Marco Ianni, il vice allenatore di Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste. Nonostante i due fossero stati protagonisti di un acceso litigio nel concitato finale della recente gara di campionato, culminato con l’espulsione di Allegri, questa volta hanno deciso di mettere da parte la tensione.

Lazio Milan, è tregua tra Allegri e Ianni

Allegri e Ianni si sono salutati cordialmente al momento dell’ingresso in campo delle squadre, nei pressi delle rispettive panchine. Questo gesto di pacificazione è particolarmente significativo, considerando la veemenza dello scontro avvenuto solo pochi giorni prima a San Siro. La stretta di mano e il saluto tra i due rappresentano un importante segnale di sportività, evidenziando come, nonostante le inevitabili tensioni e le decisioni arbitrali che possono accendere gli animi in campo, il rispetto reciproco possa prevalere. L’episodio ha anticipato un match che si preannunciava teso, ma ha dimostrato la volontà di superare gli attriti passati.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.