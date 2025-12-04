Connect with us

Lazio Milan 1-0, Zaccagni apre le marcature: rossoneri in svantaggio

Zaccagni AS1 0059

Lazio Milan 1-0, Zaccagni sblocca il match con un gol da calcio d’angolo. I rossoneri di Allegri passano in svantaggio

Ci sono voluti ben 80 minuti per assistere al primo gol del match. La sfida di Coppa Italia tra Lazio e Milan si sblocca con un gol da calcio piazzato. I biancocelesti di Sarri trovano il vantaggio grazie a un gol di Zaccagni, con l’esterno italiano che è bravo a slacciarsi dalla marcatura e fulmina Maignan con un colpo di testa veloce e preciso.

Lazio Milan 1-0, Allegri butta nella mischia Pulisic e Leao

Dopo una prestazione certamente non entusiasmante, Allegri cerca di smuovere qualcosa con i cambi facendo entrare sia Modric che Pulisic. A 10 minuti dal novantesimo, il Milan punta al gol del pareggio.

