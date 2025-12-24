Lazio, Luis Alberto attacca Lotito: «Per fortuna non è più il mio presidente»

Lazio, Luis Alberto torna a parlare di Lotito e attacca il presidente biancoceleste: le parole del centrocampista spagnolo

Dopo aver segnato un’epoca con la maglia della Lazio, Luis Alberto ha intrapreso una nuova avventura professionale con l’Al-Duhail, nel massimo campionato del Qatar. Nonostante la distanza geografica, il legame con l’ambiente biancoceleste resta vivo, seppur segnato da luci e ombre. In una recente intervista rilasciata a Fanpage, il fantasista non ha usato giri di parole per descrivere il suo rapporto con Claudio Lotito, definendolo da sempre estremamente burrascoso.

Lo spagnolo ha confessato apertamente i numerosi contrasti avuti con il patron laziale: “Ci ho litigato tante volte, sappiamo tutti com’è”, ha dichiarato con amarezza. Il giocatore ha poi sottolineato con sollievo come quel capitolo sia ormai chiuso, precisando che tra i due non esiste alcun tipo di amicizia né contatto telefonico. La rottura definitiva è arrivata dopo anni di tensioni che hanno caratterizzato la sua permanenza nella Capitale.

Lazio, La scalata con Inzaghi e l’addio improvviso

Il racconto di Luis Alberto si è poi spostato sulle difficoltà iniziali incontrate a Roma e sulla velocità del suo trasferimento in Qatar. Il calciatore ha ricordato come l’accordo con l’Al-Duhail sia stato raggiunto in soli cinque minuti durante l’ultimo giorno di mercato. Un cambiamento radicale per chi, come lui, aveva faticato non poco ad imporsi nel calcio italiano sotto la guida di Simone Inzaghi, che inizialmente lo schierava come esterno destro.

“I primi mesi sono stati devastanti, non capivo nulla”, ha ammesso lo spagnolo, ricordando la frustrazione dei primi tempi a Formello. Tuttavia, è stata proprio la sua capacità di cambiare mentalità a convincere Inzaghi del suo valore tecnico, trasformandolo in uno dei registi offensivi più forti della storia recente del club. Oggi, lontano dalle polemiche romane, Luis Alberto si gode la nuova esperienza, lasciandosi alle spalle un rapporto mai decollato con la dirigenza laziale.