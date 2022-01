Lazetic, parla lo zio: «Simile a Vlahovic. Al Milan avrà la sua chance»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Lo zio di Marko Lazetic ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di TuttoJuve di suo nipote, nuovo acquisto del Milan

Zarko Lazovic, zio di Marko Lazetic, ha parlato così di suo nipote ai microfoni di TuttoJuve. Le sue dichiarazioni.

«È molto simile per caratteristiche a Dusan, non ha il suo stesso fisico ma è bravo tecnicamente. Ha il suo stesso potenziale, però è ancora molto giovane e ci vorrà il tempo giusto per farlo maturare. Il suo approdo al Milan mi rende felice, è l’occasione perfetta per poter apprendere da due campioni come Ibrahimovic e Giroud. Mi hanno sempre parlato bene di Pioli, è un allenatore che crede molto nei ragazzi. Arriverà la sua chance.»