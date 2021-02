Lautaro Martinez: «Questo è l’unico obiettivo che ci resta»

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Lautaro Martinez ha così parlato della gara vinta dall’Inter contro il Milan questo pomeriggio a San Siro

«Siamo questi, siamo una squadra unita e che lavora ogni giorno per dare il massimo e lasciare l’Inter il più in alto possibile. Continuiamo così cercando di fare ciò che stiamo creando e siamo contenti. Corriamo e lottiamo tutti insieme, si vede in campo. Abbiamo sofferto tanto quest’anno, questo è l’unico obiettivo che rimane e siamo molto contenti di essere lì davanti a tutti. Lukaku può migliorare tanto, ha 27 anni, si sa mettere a disposizione dei compagni ed è una straordinaria persona dentro e fuori dal campo. Handanovic? Quando ne abbiamo bisogno risponde sempre, siamo contenti per i tre punti».