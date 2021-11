Lautaro Martinez: «Una partita diversa e speciale, sarà dura»

Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Inter Tv nel pre partita di Milan-Inter: le sue dichiarazioni

DERBY – «Si prova quello che provi sempre ma sappiamo che è diversa e speciale. Dobbiamo continuare a fare ciò che stiamo facendo e oggi si vince con il cuore e con la testa. Dobbiamo entrare in campo e fare quello che abbiamo preparato».

PARTITA – «Sarà una gara dura contro una squadra in forma. Noi però dobbiamo pensare a fare le cose bene e fare quello preparato in settimana. Abbiamo riposato bene e siamo pronti per fare una grande partita».