Fusetti: «Nel derby abbiamo sbagliato approccio»

Laura Fusetti. difensore centrale del Milan Femminile, ha analizzato la pesante sconfitta rimediata nel derby: le sue dichiarazioni

Laura Fusetti, intervistata da Tuttosport, ha parlato in questi termini del derby perso dal Milan Femminile:

«Abbiamo sbagliato l’approccio, dovevamo metterci cattiveria, lottare dal primo minuto ed entrare con la testa giusta, invece non sembravamo il Milan. Prendere il goal nel derby era già successo ma ribaltavano la partita. Invece non abbiamo svoltato: ce l’abbiamo messa tutta, soprattutto nel secondo tempo, ma non è bastato. Dispiace molto, ma siamo pronte già contro la Juve a far vedere che è stato un episodio».