Laudisa: «Scamacca piace molto al Milan, forse anche più di Origi»

Le parole di Carlo Laudisa sulle future mosse di mercato del Milan

Ecco le parole di Carlo Laudisa, giornalista della Gazzetta dello Sport, sulle future mosse di mercato del Milan. Ecco le sue parole:

«Si è parlato per settimane di Origi, il centravanti belga del Liverpool in scadenza di contratto con un ingaggio importante, ma in parallelo i dirigenti rossoneri hanno anche un appuntamento col Sassuolo per Gianluca Scamacca. Qui viene il bello, perché l’attaccante romano ha tutte le caratteristiche per essere un centravanti di prospettiva. Il problema è il prezzo, il Milan parte da quota 30 milioni, al Sassuolo forse non ne bastano neanche 40. Si vedranno, vedremo con quali argomenti: di sicuro il bomber italiano piace molto, forse anche più di Origi»