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Langella è sicuro: «L’Inter resta la favorita per lo scudetto nonostante il forcing del Milan»

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

27 minuti ago

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langella bari

Langella analizza il duello al vertice della Serie A sottolineando come il recente passo falso dei rossoneri contro la Lazio abbia annullato le speranze

L’attuale momento del campionato di Serie A vede il Milan, guidato dal tecnico Massimiliano Allegri, cercare con insistenza di accorciare le distanze dalla vetta, nonostante l’ultima frenata esterna abbia complicato i piani di rimonta. Ai microfoni di CagliariNews24, l’ex ala destra Antonio Langella, calciatore rapido e brevilineo che ha segnato un’epoca nel club sardo, ha analizzato le dinamiche del torneo, soffermandosi sulla solidità dei nerazzurri e sulle reali possibilità del Diavolo di riaprire i giochi per il titolo nazionale.

Tema lotta scudetto! L’Inter ha avuto qualche passo falso di recente, con il pareggio contro l’Atalanta e il Milan che ne ha approfittato, pur avendo poi perso con la Lazio. Come giudica questo momento dei nerazzurri e quanto può ancora pesare sulla corsa per lo scudetto?

«Penso che non è detto, non è sicuro al mille per mille che l’Inter vinca lo scudetto, ma è la più favorita senza ombra di dubbio perché ha una rosa fortissima. Uscendo poi dalla Champions, in questo momento l’obiettivo primario è lo scudetto. C’è stato il pareggio con l’Atalanta, ma contro uno scontro molto importante perché tutte e due le squadre sono fortissime. Penso che alla fine l’Inter a oggi sia la squadra più forte e che vincerà lo scudetto».

Ci sono ancora spiragli concreti per il Milan per avvicinarsi alla vetta, o pensa che l’Inter abbia ormai creato un distacco difficile da colmare?

«Credo che il passo falso con la Lazio abbia un po’ non chiuso del tutto i giochi ma… se magari vinceva a Roma poteva ancora sperare nella riapertura. Io penso che ad oggi l’80% ormai dello scudetto è dell’Inter».

Capitolo Nazionale! Con i playoff mondiali ormai alle porte e l’Italia pronta ad affrontare l’Irlanda del Nord, come la vede in questo appuntamento decisivo? Che giudizio si sente di dare sulle pre-convocazioni di Palestra e Caprile del Cagliari?

«Penso che l’Italia sia molto favorita e che senza nessun scongiuro deve per forza passare il turno! Siamo superiori da ogni punto di vista, quindi credo che passerà il turno senza problemi. Abbiamo una squadra forte e dei giocatori molto validi, quindi non credo e non spero che non passi di nuovo il turno perché sarebbe davvero una disgrazia!».

«Lui e Caprile sono due giocatori che stanno facendo benissimo! Sono due rivelazioni che in Serie A nessuno se l’aspettava! La preconvocazione per Palesta è meritata, quindi è giusto che possa fare la differenza in Nazionale visto il suo talento».

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