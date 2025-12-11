Lamanna parla così della corsa Scudetto: la sua opinione sul Milan di Allegri e il gioco rossonero

Lamanna, intervistato a Tmw, ha parlato così della corsa Scudetto e del Milan di Allegri: ecco le sue parole

L’ex portiere Eugenio Lamanna è intervenuto a Maracanà su TMW Radio per offrire la sua prospettiva sulla serrata lotta Scudetto di questa stagione. Analizzando le forze in campo, Lamanna ha espresso una chiara preferenza, pur riconoscendo la competitività di diverse formazioni.

Lamanna, L’Organico e la Gestione del Doppio Impegno

Secondo Lamanna, l’Inter si trova un passo avanti rispetto alle altre pretendenti. La sua valutazione si basa sulla qualità dell’organico e sulla maggiore preparazione della squadra nerazzurra ad affrontare il gravoso doppio impegno campionato-Champions League. La capacità di lottare su più fronti, mantenendo alto il rendimento, è un fattore decisivo.

Riguardo alle altre contendenti, Lamanna ha osservato che il Napoli, pur avendo dovuto gestire infortuni importanti, sta comunque “rispondendo bene” in campionato. Anche il Milan sta esprimendo un buon livello di gioco e risultati. Tuttavia, Lamanna ha voluto includere tra le formazioni destinate a lottare fino alla fine anche la Roma. Infine, ha voluto spendere parole di elogio per Gian Piero Gasperini, definendolo “uno dei migliori in giro” tra gli allenatori attuali, lasciando intendere come la sua Atalanta sia sempre una mina vagante in grado di inserirsi ai vertici.