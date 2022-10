La situazione sugli infortunati in vista di Milan Monza: Maignan e De Ketelaere vicini al rientro

La situazione sugli infortunati del Milan e quando ritorneranno a disposizione di Pioli in vista del match di campionato e di Champions League: i dettagli

Prosegue a gonfie vele il recupero dagli infortuni muscolari di Mike Maignan, Charles De Ketelaere e Simon Kjaer in vista del prossimo match del Milan.

I tre calciatori, come riportato da Sky, si sono recati a Milanello durante i due giorni di riposo per proseguire quotidianamente il recupero atletico. Inoltre, il portiere francese e il centrocampista belga dovrebbero tornare a disposizione per Milan-Monza, mentre per il danese bisognerà attendere il match di Champions League contro la Dinamo Zagabria.