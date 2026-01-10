La Russa teme una caratteristica del Milan: «Attenti a loro che sono strafortunati. Con un attaccante forte non sono secondi a nessuno»

La Russa, intervistato a Radio TuttoNapoli, ha parlato così del Milan di Allegri in vista della corsa Scudetto: le sue parole

La lotta per la vetta della classifica si fa sempre più serrata, con un gruppo di squadre racchiuse in pochissimi punti. Attualmente l’Inter occupa la posizione di capolista, ma il Milan insegue a soli tre punti di distacco, tallonato a sua volta da un Napoli agguerrito. In questo scenario di grande equilibrio, anche club come Juventus, Roma e Como restano in lizza per le posizioni di vertice. Ai microfoni di Radio TuttoNapoli, il Presidente del Senato Ignazio La Russa, noto sostenitore nerazzurro, ha commentato l’imminente sfida tra partenopei e meneghini, lanciando un monito chiaro sulle reali potenzialità dei rossoneri.

Secondo il Presidente, la squadra di Allegri rappresenta il pericolo principale, non solo per la qualità tecnica ma anche per una serie di fattori ambientali e fisici. La Russa ha usato toni coloriti per descrivere il momento dei rivali: «Attenti al Milan, ragazzi, che quelli sono strafortunati. Posso dire una parola elegante? Ha un culo della Madonna». Oltre alla componente fortuna, viene sottolineato il vantaggio strategico di non avere l’impegno delle coppe europee, una condizione che permette ai rossoneri di focalizzarsi esclusivamente sul campionato, proprio come accaduto al Napoli nella passata stagione.

La Russa, il peso dei singoli: da Modric al portiere più forte del mondo

L’analisi si sposta poi sulla qualità della rosa rossonera, che La Russa non ritiene affatto inferiore a quella delle concorrenti. Il Presidente ha infatti dichiarato: «Ha una squadra con giocatori, per esempio a livello di portiere, ha il portiere più forte. Con un centravanti forte non è secondo a nessuno». Un elogio particolare è stato riservato alla presenza a centrocampo di un fuoriclasse assoluto, definendo la squadra competitiva ai massimi livelli: «Se guardi uno per uno i giocatori, senza dimenticare che ha forse il giocatore che negli ultimi anni è stato un faro del mondo, Modric, allora credo che anche il Milan ce la possa giocare».