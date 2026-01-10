News
Fiorentina Milan: Allegri rimescola le carte, sorpresa Fullkrug? E c’è un ballottaggio a centrocampo
Fiorentina Milan, Massimiliano Allegri tentato dal lanciare Fullkrug dal primo minuto in coppia con Pulisic. Ricci titolare a centrocampo
Il Milan si prepara alla delicata trasferta del “Franchi” (domenica ore 15:00) con diverse novità tattiche all’orizzonte. Sebbene Massimiliano Allegri abbia confermato il recupero di Christopher Nkunku, la vera notizia della conferenza riguarda la gestione dei “senatori” e l’esordio dal primo minuto del nuovo numero 9.
Fiorentina Milan, Allegri e le scelte di formazione: rivoluzione in attacco?
Le indicazioni emerse da Milanello suggeriscono un turno di riposo per i big in vista del tour de force di gennaio:
- Modrić in panchina: Per la prima volta in questo campionato, il croato siederà tra le riserve. Il ballottaggio per sostituirlo è apertissimo: Samuele Ricci è in pole position su Ardon Jashari, ma Allegri ha ipotizzato l’impiego di entrambi per far rifiatare anche Fofana o Rabiot.
- Füllkrug dal 1′: Crescono le quotazioni di Niclas Füllkrug titolare. Il gigante tedesco potrebbe fare coppia con Christian Pulisic, portando quei “chili” in area invocati dal tecnico dopo il pari col Genoa. Questo scenario porterebbe Rafael Leão a partire inizialmente dalla panchina come arma spacca-partita.
- Nkunku “arma segreta”: Nonostante sia ristabilito, il francese dovrebbe partire fuori per non rischiare ricadute, pronto a subentrare a gara in corso.
Difesa e Avversario: la Fiorentina di Vanoli
Con la squalifica di Tomori, la difesa rossonera sarà guidata da Gabbia, con Pavlović e Koni De Winter a completare il reparto davanti a Maignan. Dall’altra parte, la Fiorentina di Paolo Vanoli (reduce dal rilancio dopo il mercato invernale) si presenterà probabilmente con un solido 4-1-4-1 o un 3-5-2 speculare, puntando sulla vena realizzativa di Moise Kean e la fantasia di Gudmundsson.