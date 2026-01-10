Fiorentina Milan: Allegri rimescola le carte, sorpresa Fullkrug? E c’è un ballottaggio a centrocampo

Fiorentina Milan, Massimiliano Allegri tentato dal lanciare Fullkrug dal primo minuto in coppia con Pulisic. Ricci titolare a centrocampo

Il Milan si prepara alla delicata trasferta del “Franchi” (domenica ore 15:00) con diverse novità tattiche all’orizzonte. Sebbene Massimiliano Allegri abbia confermato il recupero di Christopher Nkunku, la vera notizia della conferenza riguarda la gestione dei “senatori” e l’esordio dal primo minuto del nuovo numero 9.

Fiorentina Milan, Allegri e le scelte di formazione: rivoluzione in attacco?

Le indicazioni emerse da Milanello suggeriscono un turno di riposo per i big in vista del tour de force di gennaio:

Modrić in panchina: Per la prima volta in questo campionato, il croato siederà tra le riserve. Il ballottaggio per sostituirlo è apertissimo: Samuele Ricci è in pole position su Ardon Jashari , ma Allegri ha ipotizzato l’impiego di entrambi per far rifiatare anche Fofana o Rabiot.

Per la prima volta in questo campionato, il croato siederà tra le riserve. Il ballottaggio per sostituirlo è apertissimo: è in pole position su , ma Allegri ha ipotizzato l’impiego di entrambi per far rifiatare anche Fofana o Rabiot. Füllkrug dal 1′: Crescono le quotazioni di Niclas Füllkrug titolare. Il gigante tedesco potrebbe fare coppia con Christian Pulisic , portando quei “chili” in area invocati dal tecnico dopo il pari col Genoa. Questo scenario porterebbe Rafael Leão a partire inizialmente dalla panchina come arma spacca-partita.

Crescono le quotazioni di titolare. Il gigante tedesco potrebbe fare coppia con , portando quei “chili” in area invocati dal tecnico dopo il pari col Genoa. Questo scenario porterebbe a partire inizialmente dalla panchina come arma spacca-partita. Nkunku “arma segreta”: Nonostante sia ristabilito, il francese dovrebbe partire fuori per non rischiare ricadute, pronto a subentrare a gara in corso.

Difesa e Avversario: la Fiorentina di Vanoli

Con la squalifica di Tomori, la difesa rossonera sarà guidata da Gabbia, con Pavlović e Koni De Winter a completare il reparto davanti a Maignan. Dall’altra parte, la Fiorentina di Paolo Vanoli (reduce dal rilancio dopo il mercato invernale) si presenterà probabilmente con un solido 4-1-4-1 o un 3-5-2 speculare, puntando sulla vena realizzativa di Moise Kean e la fantasia di Gudmundsson.