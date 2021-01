La Roma vola con Mkhitaryan, Fonseca punta su di lui per l’aggancio all’Inter

L’armeno sta trascinando la Roma in alto, domani contro l’Inter si capirà se Fonseca potrà mettere lo scudetto nel mirino. Ma occhio a un’Inter ferita

La Juve ha Ronaldo, il Milan Ibra, l’Inter Lukaku. E la Roma Mkhitaryan, uno degli investimenti recenti più indovinati, in grado di trascinare i giallorossi al terzo posto in classifica, a suon di gol e assist. Non avrà la potenza di Lukaku, la personalità di Ibra o la tecnica di Ronaldo, ma l’armeno ha esperienza e intelligenza calcistica da vendere. E si sta confermando valore aggiunto imprescindibile per Fonseca.

