La Nuova Ferrara sul mercato del Milan: “Assalto a Petagna”

La Nuova Ferrara parla oggi del mercato rossonero, secondo il quotidiano, il Milan starebbe puntando ancora a Petagna della Spal

La Nuova Ferrara, mercato e campionato nel taglio alto della prima pagina odierna del quotidiano romagnolo, interamente dedicato alla SPAL. Trattativa che segue quella in entrata per Politano e quella ormai definitiva per Kjaer, in arrivo dall’Atalanta dopo l’inserimento di Ibra.

IL MILAN SU PETAGNA- “Assalto a Petagna. Lo vuole il Milan”, con gli estensi che dovranno così difendersi dagli attacchi rossoneri e da una classifica che al momento dice ultimo posto.