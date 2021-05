La Juventus su Antonio Donnarumma, ecco il retroscena

La Juventus potrebbe tesserare presto Antonio Donnarumma. Il portiere potrebbe aggregarsi con i bianconeri

La Juventus potrebbe tesserare presto Antonio Donnarumma. Il portiere potrebbe aggregarsi con l’Under 23 bianconera nella prossima stagione, dopo essersi svincolato dal Milan.

L’operazione, per nulla clamorosa, potrebbe però rientrare in un più vasto progetto di Mino Raiola. L’obiettivo sarebbe portare entrambi i fratelli in maglia bianconera.