La Juventus sorpassa il Milan per un difensore, i rossoneri si defilano

Il Milan non intende partecipare ad aste, lo ha già espresso chiaramente in diverse occasioni. La Juventus intanto ha effettuato il sorpasso per quanto riguarda Milenkovic, in scadenza di contratto con la Fiorentina.

I bianconeri stanno per ripetere l’operazione dell’anno scorso con Chiesa, nella medesima situazione contrattuale. Maldini, che ha già Tomori in mano, si sta defilando dalla corsa al difensore serbo.