La Florio: «Tonali talento sopraffino, sarà il futuro capitano del Milan»

Le parole di Roberto La Florio, procuratore sportivo, sulla stagione e sul futuro di Sandro Tonali al Milan. Ecco le sue parole a pianetamilan.it:

TONALI – «Può giocare in tutte e tre i ruoli del centrocampo. Per come l’ho visto io all’inizio, veniva impiegato da vertice basso e rendeva al meglio. Sa anche segnare: non a caso, nel Brescia, faceva praticamente tutto lui. Tonali è Tonali. Un talento sopraffino. Non lo si può discutere in alcun modo. Lo vedo assolutamente capitano del Milan. E nemmeno tanto in prospettiva…»