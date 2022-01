Kulusevski Milan, si è sbloccata la trattativa con il Tottenham. Le ultime

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il futuro di Kulusevski, accostato al Milan, sembra essere a tinte Spurs. Si è sbloccata la trattativa con la Juve per portarlo in Premier

Dejan Kulusevski, giocatore accostato al Milan, si avvicina all’addio alla Juventus. Secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sarebbero stati dei passi in avanti nelle ultime ore per una sua cessione in Inghilterra.

Il Tottenham, infatti, avrebbe deciso di inserire l’obbligo di riscatto legato a presenze e qualificazione alla prossima Champions League. Le parti ora trattano ad oltranza per definire l’operazione, con il club bianconero che chiede 40 milioni di euro per lo svedese.