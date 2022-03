Kulusevski: «Ibra? Ha mostrato a ragazzi come noi che tutto è possibile». L’ex Juventus parla così del campione svedese

Dejan Kulusevski ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e dell’impatto che ha avuto sui giovani svedesi come lui. Le parole del giocatore del Tottenham al The Guardian.

«Per ragazzi come me, che vengono da un paese diverso – nel mio caso ho sangue macedone – è fantastico. Zlatan ha aperto delle porte in Svezia per noi che nessuno può immaginare. Ha aiutato ogni ragazzo giovane, ragazzi che erano emarginati perchè ha mostrato che ogni cosa è possibile se lo vuoi. Ha dominato il calcio europeo per anni e segnato tanti gol, noi lo amiamo. Poi, quando sono cresciuto, ha iniziato a menzionare il mio nome ed ero come un bimbo a Natale. Ero così felice ed entusiasta. Non lo dimentichi perchè è una grande cosa solo sapere che Zlatan ti conosce e ti apprezza. Ora sono suo compagno di squadra in nazionale, è differente. Devo giocare, devo rendere al massimo, devo aiutarlo e lui deve aiutare me.»