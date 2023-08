Krunic Fenerbahce, braccio di ferro col Milan! Cosa sta succedendo

Krunic Fenerbahce, braccio di ferro col Milan per il centrocampista bosniaco! Ecco cosa sta succedendo: il punto

Il futuro di Rade Krunic potrebbe essere in Turchia, ma per far sì che il trasferimento possa andare in porto è necessario ovviamente il via libera da parte del Milan.

Ed è proprio qui che si sta giocando questa partita. Il bosniaco gradirebbe la nuova destinazione ma deve fare i conti con i rossoneri, che vorrebbero trattenerlo ancora alla corte di Pioli. A riportarlo è Spor Arena.