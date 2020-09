Rade Krunic verso la cessione: il Milan ha ricevuto l’offerta dal Friburgo e aspetta quella di Filippo Inzaghi e del suo Benevento

Dopo l’arrivo di Sandro Tonali e la trattativa ancora in piedi tra Milan e Chelsea per il ritorno in rossonero di Tiemoue Bakayoko, il futuro di Rade Krunic appare sempre più a rischio. Secondo quanto affermato da Calciomercato.com, nelle scorse ore è arrivata a Casa Milan l’offerta ufficiale del Friburgo ma manca ancora l’intesa.

Intanto, come riportato da SerieBNews, anche il Benevento di Filippo Inzaghi avrebbe mostrato più di un interesse per il centrocampista bosniaco. Si defila, almeno per il momento, il Torino.