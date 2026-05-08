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Numeri da predestinato per Kostic: il futuro attaccante del Milan sul podio con Yamal in una statistica!
Numeri da predestinato per Kostic: il montenegrino, futuro attaccante del Milan, sul podio con Yamal per minuti giocati in stagione tra gli Under 21!
Il Milan guarda al futuro e lo fa puntando su Andrej Kostic, giovanissimo attaccante classe 2007 acquistato a titolo definitivo dal Partizan Belgrado. Il club rossonero ha annunciato il suo arrivo lo scorso 31 marzo, anticipando così uno dei primi colpi in vista della stagione 2026-2027.
A confermare il grande potenziale del talento montenegrino sono anche i numeri. Come riportato da Gazzetta.it, tra gli Under 21 dei migliori 50 campionati al mondo con almeno 720 minuti giocati, Kostic è terzo per partecipazione al gol con una media di 0,92.
Meglio di lui hanno fatto soltanto Matviy Ponomarenko, attaccante della Dinamo Kiev, primo con 1,07, e Lamine Yamal, fenomeno del Barcellona, secondo con 1,01. Un dato che conferma la qualità del nuovo acquisto rossonero e la sua capacità di incidere con continuità.
Nella stessa Top 10 figura anche Can Uzun, talento dell’Eintracht Francoforte e nome accostato al Milan nelle scorse settimane, sesto con 0,87.
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