Kostic, l’attaccante è un obiettivo: il Milan va avanti, ma c’è un limite! Le ultime sulla trattativa

Kostic al Milan è una porta ancora aperta, c’è una trattativa in corso, il club però non ha intenzione di strapagarlo

Il mercato dei rossoneri si accende attorno a un profilo che sta facendo sognare gli scout di tutta Europa. Parliamo di Andrej Kostic, attaccante montenegrino classe 2007 in forza al Partizan Belgrado, considerato uno dei prospetti più cristallini del calcio balcanico grazie alla sua imponente struttura fisica (188 cm) e a un senso del gol precocissimo.

Investimento o scommessa? La linea del Diavolo

Secondo quanto riferito dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, giornalista celebre per il suo iconico “Here we go” e per la puntualità nelle trattative internazionali, il dialogo tra i club è serrato. Tuttavia, emerge con chiarezza la strategia della dirigenza di Via Aldo Rossi: il Milan non ha intenzione di “strapagare” il giovane centravanti.

Sebbene le doti di Kostic siano indiscutibili, la valutazione economica gioca un ruolo chiave. Oltrepassata una certa soglia di spesa, il concetto di “scommessa su un talento” svanisce per lasciare spazio a quello di “realtà consolidata”. In questo momento, la società meneghina non può garantire un investimento che tratti il diciottenne come un top player già affermato, preferendo mantenere l’operazione su binari di sostenibilità finanziaria.

I dettagli della trattativa con il Partizan

Nonostante la prudenza economica, la negoziazione è tutt’altro che ferma. Il Diavolo vede in Kostic il rinforzo ideale da inserire inizialmente nel progetto “Milan Futuro” per poi permettergli una crescita graduale sotto l’occhio attento di Massimiliano Allegri.

L’allenatore toscano, noto per la sua gestione pragmatica dei giovani talenti, potrebbe essere il mentore perfetto per sgrezzare il diamante montenegrino. Al momento, il divario tra l’offerta dei rossoneri e le richieste del club serbo rimane l’unico ostacolo al passaggio del giocatore alla corte della compagine milanese.

Prospettive future

La volontà del ragazzo sembra pendere verso la Madonnina, ma il club rossonero resta fermo sulla propria posizione: sì al talento, ma alle giuste condizioni. Le prossime ore saranno decisive per capire se il Partizan abbasserà le pretese o se il Milan deciderà di affondare il colpo per assicurarsi uno dei potenziali crack del prossimo decennio.

QUOTE MILAN LECCE – Gli uomini di Allegri affrontano il Lecce in casa, a caccia di tre punti per non perdere contatto con la testa della classifica e dare continuità alla buona prova contro il Como.

La quota SEGNA GOL TEAM CASA (il MIlan fa almeno un gol) è data a 6.00 su LOTTOMATICA e GOLDBET grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.05 su Snai.