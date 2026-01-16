Camarda Milan, infortunio più serio del previsto: contatti intensi con il Lecce per il ritorno a Milano

Camarda Milan, l’infortunio dell’attaccante rossonero è più delicato di quanto inizialmente trapelato

L’infortunio di Francesco Camarda, attaccante classe 2008 considerato uno dei prospetti più importanti del settore giovanile rossonero, preoccupa più del previsto. A fare chiarezza è stato Matteo Moretto, che ha sottolineato come il problema fisico del giovane talento sia più serio rispetto alle prime sensazioni emerse.

Secondo quanto riferito dal giornalista, il Milan è in costante contatto con il Lecce per individuare il percorso migliore da seguire, con l’obiettivo prioritario di tutelare la salute del calciatore. In questa fase, il confronto tra le parti riguarda soprattutto la gestione della riabilitazione, più che eventuali discorsi legati all’impiego sul campo.

«L’infortunio di Camarda è più serio di quello che la gente pensa. In questo momento Lecce e Milan sono in contatto per la soluzione migliore, più per una riabilitazione che per altro», ha spiegato Moretto, delineando uno scenario improntato alla massima prudenza.

Gestione prudente e tutela del giovane talento

Il Milan, consapevole dell’età e del potenziale di Camarda, non intende accelerare i tempi di recupero. L’obiettivo è garantire al giovane centravanti un rientro graduale, evitando qualsiasi rischio di ricadute che potrebbero comprometterne la crescita.

Il dialogo con il Lecce si inserisce proprio in questa logica: valutare il contesto migliore per permettere al calciatore di completare il percorso di recupero in modo corretto, seguendo protocolli mirati e personalizzati. Una scelta che conferma l’attenzione del club rossonero verso i propri giovani, considerati asset fondamentali per il futuro.

Al momento, dunque, la priorità resta una sola: la piena guarigione di Camarda Milan, con il campo che può attendere.

