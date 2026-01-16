Kostic Milan, contatti programmati e distanza sull’offerta: il punto sulla trattativa

Kostic Milan, il club rossonero prepara un contatto diretto con il Partizan Belgrado per provare a sbloccare la trattativa, ma resta una distanza

Kostic Milan è una pista concreta ma ancora complessa nel mercato rossonero. Il club di via Aldo Rossi ha infatti messo in agenda un contatto diretto per provare ad avanzare nella trattativa per il giovane talento del Partizan Belgrado, ma la distanza economica tra le parti resta significativa, nonostante la chiara volontà del calciatore.

Kostic Milan, la situazione economica e le richieste del Partizan

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il Milan è pronto a intensificare i contatti per Andrej Kostic, esterno offensivo classe 2006 in forza al Partizan Belgrado, considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama serbo.

L’offerta rossonera, allo stato attuale, si aggira tra i 2,5 e i 3 milioni di euro, una cifra ritenuta insufficiente dal club di Belgrado, che valuta il cartellino del giocatore ben oltre. La richiesta del Partizan è chiara: per sedersi seriamente al tavolo serve una base fissa di almeno 4,5 milioni di euro, senza contare eventuali bonus legati a presenze o obiettivi futuri.

La distanza tra i club, dunque, è ancora concreta e rappresenta il principale ostacolo alla chiusura dell’operazione. Tuttavia, il dialogo non è interrotto e il Milan sta valutando se e come rilanciare per avvicinarsi alle richieste della controparte.

La volontà del calciatore e il ruolo del Milan

Un fattore che potrebbe rivelarsi decisivo è la posizione del giocatore. Kostic, esterno offensivo rapido e tecnico, sta spingendo con decisione per il trasferimento in Serie A. Il progetto rossonero, orientato alla valorizzazione dei giovani e alla crescita graduale all’interno di un contesto competitivo, rappresenta per lui una grande opportunità.

Dal punto di vista del Milan, l’operazione rientra in una strategia mirata a investire su profili di prospettiva, capaci di crescere nel tempo e aumentare il proprio valore. La dirigenza valuta attentamente i margini economici, consapevole che un ulteriore sforzo finanziario sarà necessario per ridurre la forbice con il Partizan.

Scenari e possibili sviluppi

Nei prossimi giorni sono attesi nuovi contatti diretti tra i club. Se il Milan deciderà di avvicinarsi alla soglia richiesta, la trattativa potrebbe entrare nel vivo. In caso contrario, la pista Kostic Milan rischia di raffreddarsi, nonostante la forte spinta del calciatore.

