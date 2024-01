Koopmeiners a Sky: «Milan fortissimo, vincere a San Siro non è facile. Sul mio futuro dico...»

Teun Koopmeiners ha parlato a Sky dopo la vittoria dell’Atalanta sul Milan in Coppa Italia. Le sue dichiarazioni

MEGLIO LONTANO DA SAN SIRO – «Sì forse, ma sono anche felice a Bergamo. Devo fare un gol davanti ai tifosi ma son contento della doppietta».

COPPA ITALIA – «Era troppo importante per noi, vogliamo vincere la Coppa Italia. Vincere a San Siro non è facile, il Milan anche individualmente è fortissima. Abbiamo fatto benissimo in difesa, possiamo fare meglio con la palla. Siamo troppo felici».

FUTURO – «Sono molto contento all’Atalanta e ho troppo rispetto per lei. Vediamo…50 milioni sono troppi per me? Si, sono troppi soldi».