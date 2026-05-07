Koné ha parlato del suo futuro: «Vediamo cosa succederà. Felice della fiducia del club, poi c’è anche il Mondiale»

Koné ha parlato del suo futuro tra le colonne della Gazzetta dello Sport. Queste le parole del centrocampista canadese del Sassuolo

Ismael Koné, centrocampista del Sassuolo e obiettivo di mercato per molte squadre, tra cui il Milan, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport parlando del suo futuro e delle sue ambizioni. Il giovane talento ha ribadito la sua concentrazione sul presente, lasciando aperta la porta a possibili sviluppi in vista del prossimo anno.

FUTURO E MERCATO – «Sono sincero: non lo so. Vediamo cosa succederà, ma sono concentrato su ciò che devo fare. Sono felice di stare al Sassuolo e della fiducia del club. Poi ci sarà il Mondiale».

IL MONDIALE CON IL CANADA – «Sono molto sorpreso dell’assenza dell’Italia perché la vostra nazionale è molto talentuosa. Io sono felice: in Qatar giocai il Mondiale con una ventina di partite da professionista alle spalle. Adesso ho più consapevolezza. Tre mesi fa non realizzavo quanto grande fosse l’evento che vivremo e ospiteremo. L’ultima volta che sono stato in Canada ho respirato l’eccitazione generale. Non vedo l’ora che inizi perché la squadra è cresciuta e io pure: so quanto sono migliorato in questi quattro anni e ringrazio Dio per avermi dato di nuovo questa possibilità».

L’ESPERIENZA CON DE ZERBI – «Siamo due persone che amano il calcio, ma con due visioni diverse. Lui ha davvero una passione incredibile. In quel periodo io avevo qualche difficoltà e probabilmente non riuscivo a dargli subito ciò che voleva. A Marsiglia sono stato bene, è stata una bella esperienza, ricordo la bravura dei compagni e il calore dei tifosi. Non sarò mai abbastanza grato per ciò che ho vissuto lì anche se non è andata come avrei voluto. Non dirò mai nulla di male su Roberto: magari poteva avere più pazienza con me e io potevo evitare di rispondergli. Cose che succedono. Fu una discussione come tante: lui vuole che in mezzo al campo si facciano uno o due tocchi, ma io ho bisogno di un po’ di libertà. Voglio cercare la giocata. Lui lo sapeva, ma quel giorno si arrabbiò».

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