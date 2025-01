Kolo Muani Milan, la pista di mercato resta in piedi: a Conceicao piace l’attaccante del Psg e non è escluso che possa chiederlo. Gli aggiornamenti

La pista del mercato Milan che porta al nome di Kolo Muani resta in piedi. In base a quanto reso noto da Tuttosport, infatti, non è da escludere che Conceicao possa chiedere un attaccante in grado di ricoprire più ruoli.

L’attaccante del Psg, per questo, è un profilo da tenere presente, ma non sono da escludere altre sorprese.