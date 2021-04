Kokcu Milan, l’accordo è vicinissimo: il giocatore vuole i rossoneri

Kokcu Milan: dopo gli incontri interlocutori tra i rossoneri e l’entourage, le parti sembrano davvero vicinissime ad un accordo

Orkun Kokcu è vicino ad indossare la maglia del Milan. Dopo i primi incontri interlocutori tra l’entourage del giocatore e la dirigenza a Casa Milan, sembra esserci il gradimento del ragazzo alla destinazione rossonera, così come il club sembra convinto di investire sul classe ’00 del Feyenoord.

Come riportato da SampNews24, sul giocatore in passato c’era stato anche l’interesse di blucerchiati e Lazio. Resta ora da trovare la quadra economica con gli olandesi, che non dovrebbero porre troppi ostacoli alla trattative. L’eventuale arrivo del centrocampista turco darebbe il via libera al ritorno di Souhailo Meitè al Torino.