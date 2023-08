Klopp giudica il colpo Tonali: «Ottimo affare per il Newcastle»

L’allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, ha parlato dell’acquisto fatto dal Newcastle di Sandro Tonali dal Milan

Nella conferenza stampa prima del match contro il Newcastle, il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, ha giudicato positivamente l’acquisto di Sandro Tonali da parte della sua prossima avversaria. Ecco le parole sull’ex Milan.

LE PAROLE – «Tonali e Barnes sono stati un ottimo affare per il Newcastle. La squadra ha uno stile di gioco super intenso, in più si giocherà in una grande atmosfera. Contro l’Aston Villa hanno giocato una grande partita».