Klopp convinto: «Superlega? D'accordo col comunicato del club, la Uefa non può...»

L’allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, ha voluto dire la sua sulla Supercoppa dopo la sentenza di ieri della Corte di Giustizia europea

Intervenuto in conferenza stampa, Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, si è espresso così sulla Superlega dopo la sentenza di ieri della Corte di Giustizia europea contro Fifa e Uefa.

LE PAROLE – «Sono d’accordo al 100% con il comunicato (del Liverpool, ndr), ma mi piace comunque quello che questa situazione ha sollevato. Mi piace anche che si capisca che la UEFA e le altre Federazioni non possono fare semplicemente quello che vogliono… giocare più partite senza che le persone abbiano voce in capitolo. Nel calcio dobbiamo parlare di molte cose e mi piace che si scuotano un po’. Ma no, sulla Superlega ho la stessa opinione che avevo prima».