Kjaer totalmente recuperato: il difensore si allena in gruppo – FOTO

Simon Kjaer è tornato nuovamente ad allenarsi insieme ai compagni a Milanello. Un rientro importante per Stefano Pioli che tuttavia ha trovato di Fikayo Tomori un sostituto all’altezza.

DISPONIBILE PER LO SPEZIA – Il centrale danese sarà dunque nella lista dei convocati di Stefano Pioli per la gara di sabato contro lo Spezia con buone possibilità, salvo sorprese, di partire titolare al fianco di Alessio Romagnoli.

Feels great to be back on the pitch👊#SempreMilan 🔴⚫️ pic.twitter.com/RHuCO54hTm

— Simon Kjær (@simonkjaer1989) February 9, 2021