Kjaer e Okafor assenti nell’amichevole Juve Milan: ecco i motivi legati al forfait dei due giocatori negli USA

Simon Kjaer e Noah Okafor non prendono parte all’amichevole Juve-Milan, in programma questa notte negli USA e valida per il secondo match del Soccer Champions Tour.

Il primo sta svolgendo un lavoro specifico al rientro dalle vacanze, il secondo è in attesa di aggregarsi alla squadra dopo aver lavorato a parte in questi giorni.