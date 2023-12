Kjaer a Milan TV: «Vengo da un periodo non facile, oggi dobbiamo fare una bella partita»

Il difensore del Milan, Simon Kjaer, nel prepartita di Milan Sassuolo si è espresso così in vista del match di oggi alle ore 18:00

Intervenuto nel prepartita di Milan Sassuolo, Simon Kjaer ha parlato così ai microfoni di Milan TV.

LE PAROLE – «Non è stato semplice, vengo da un periodo non facile, ora sono qui e dobbiamo fare una bella partita. Sassuolo? Sono bravi e veloci, anche loro non stanno facendo bene nelle ultime partite, ma siamo concentrati e non dovremo commettere errori, stasera è importante per finire bene il 2023».