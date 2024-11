Kjaer, visita sorpresa del danese! L’ex rossonero presente Puma House of Football – FOTO

Kjaer, indimenticato ex difensore del Milan, è tornato oggi al Puma House of Football: il post social del club rossonero

Come riportato dai profili social del Milan, Simon Kjaer, ex difensore rossonero, è tornato oggi al Puma House of Football insieme ad alcuni bambini under 9 milanisti.

Il danese, ancora senza squadra, ha lasciato Milanello lo scorso giugno dopo un’esperienza di quattro anni e mezzo culminata con lo scudetto vinto nel 2022.