Kjaer capitano, Ordine: «Dopo aver soccorso Eriksen si è sentito svuotato»

Franco Ordine ha così parlato del bellissimo gesto di Kjaer che ha salvato – dando i primi soccorsi – lo sfortunato Eriksen

Intervistato da Tutti Convocati su Radio 24, Franco Ordine ha così parlato del bellissimo gesto di Kjaer che ha salvato – dando i primi soccorsi – lo sfortunato Eriksen:

«Fonti milanesi che hanno parlato con Kjaer raccontano che lui abbia detto che a un certo punto si è sentito talmente svuotato di energie fisiche e nervose che si sentiva come se avesse fatto la maratona di New York. Milano ha guadagnato uno scudetto incredibile. Ieri tutti i social nerazzurri hanno pubblicato foto di Kjaer, e social rossoneri hanno pubblicato la bandiera dei tifosi nerazzurri con la foto di Eriksen. E’ qualcosa che ci ricorderemo per molto».