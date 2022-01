Jeg er utroligt glad for prisen som Årets Mandlige Fodboldspiller. En kæmpe ære. Mange tak til mine kolleger, der har stemt på mig🙏

So happy to win the Player of the Year Award in Denmark. Thank you to my colleagues who voted for me. Great honour!#ForDanmark🇩🇰 #ForzaMilan🔴⚫️ pic.twitter.com/ZRqrlgsWXB