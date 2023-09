Boateng sul derby: «Grande partita ma forza Milan!»

Kevin-Prince Boateng, ex Milan, ha parlato del derby tra i rossoneri e l’Inter in programma dopo la sosta: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Sky, Kevin-Prince Boateng ha parlato così del derby:

«Penso che tutte e due (Milan e Inter, ndr) hanno fatto bene, comprato i giocatori giusti. Sarà una partita sicuramente molto molto interessante: però, sempre forza Milan! Troppo presto per dire se c’è una favorita: io sono sempre per il Milan. I rossoneri hanno fatto mercato da stella: hanno preso i giocatori giusti, che servivano. Stanno giocando un grande calcio, come si vede».