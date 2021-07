Kessie verso il rinnovo: il Milan è pronto ad accontentarlo, i dettagli

Kessie verso il rinnovo: il club di Via Aldo Rossi sarebbe pronto ad acconterarlo. L’ivoriano chiederebbe 5,5-6 milioni…

Persi Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, i rossoneri non vogliono far partire il “Presidente” Kessie. Lo riporta l’edizione del Corriere dello Sport in edicola questa mattina.

Il club di Via Aldo Rossi sarebbe pronto ad accontentare l’ivoriano offrendo 5.5/6 milioni di euro. Nei prossimi giorni il Milan dovrebbe incontrare l’agente dell’ex Atalanta per definire l’accordo.