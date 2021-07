Rinnovo Kessie, settimana decisiva: l’annuncio di Pellegatti

Carlo Pellegatti ha fatto il punto della situazione in casa Milan. Siamo al giro di boa per il rinnovo di Kessie

Intervenuto durante la trasmissione Tutti Convocati, Carlo Pellegatti ha fatto il punto della situazione in casa Milan:

Per il numero 10 del Milan ci sono i soliti nomi. Oggi mi hanno detto che Sabitzer è molto difficile. Serve un numero 10 che faccia bene anche la fase di copertura. Questa è la settimana del contatto tra l’agente di Kessie e il Milan. Il Milan dice di aver sottoposto la seconda offerta, dai 5 ai 6 a Kessie. L’agente dice di no, bisogna capire. La frase Kessie vuol rimanere a tutti i costi mi ricorda frasi passate. Se il procuratore avesse già fatto il giro di 27 chiese non sarebbe piacevole.