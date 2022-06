Kessié va via: le ultime parole da rossonero dell’ivoriano

Dopo 5 intensi anni in maglia rossonera arriva il momento dell’addio per Franck Kessié, una partenza digerita tutt’altro che bene dai tifosi milanisti per come è maturata e perché vista come una sorta di tradimento del forte legame creato in campo e fuori.

Nonostante le critiche piovute in questi mesi, il centrocampista ha voluto comunque affidare ai social un messaggio di ringraziamento e di amore per questa squadra: ecco le sue parole.

Kessié, l’addio dopo lo Scudetto

Archiviata l’euforia per uno Scudetto atteso ben 11 anni, in casa Milan è arrivato il momento di programmare la prossima stagione e, dunque, di costruire la rosa tenendo conto di arrivi e partenze. L’addio più eclatante è sicuramente quello di Franck Kessié, giocatore cresciuto tantissimo all’ombra della Madonnina e diventato un perno della formazione di Pioli, come notava anche Calciomercato.com a metà dello scorso campionato.

Il centrocampista ivoriano, protagonista di un lungo tira e molla contrattuale che ha portato a un nulla di fatto (e dunque alla partenza a costo zero), quest’anno è risultato meno decisivo che in passato, forse anche per le numerosi voci che per mesi lo hanno riguardato, ma resta comunque uno degli artefici di un successo quanto mai meritato.

Prima di lasciare Milano, Kessié ha voluto affidare ai social la sua dedica a compagni e tifosi, rimarcando la soddisfazione per il titolo riportato sulla sponda rossonera della città meneghina e il grande affetto per tutti coloro che hanno condiviso questo percorso, come si legge su Instagram: “Dopo 5 anni non potevo sperare di chiudere questa grande esperienza in modo migliore! Un’emozione unica: siamo campioni d’Italia! Fiero di aver vestito questa gloriosa maglia e di aver condiviso questo percorso con dei compagni fantastici! Grazie di tutto, grazie a tutti“.

Dove giocherà Franck Kessié?

Dopo tante voci di mercato, sembra sia ormai ufficiale l’approdo di Kessié al Barcellona di Xavi, che proprio in Italia sta cercando di pescare altre pedine importanti, come il napoletano Koulibaly, per rinforzarsi e diventare una delle squadre favorite secondo i gli analisti delle quote sul calcio come Betway per la prossima Champions League.

Corteggiato da numerosi top team, Kessié ha scelto di sposare il progetto blaugrana con l’obiettivo di confrontarsi con un campionato differente da quello italiano e cercare di strappare il titolo ai rivali del Real Madrid, oltre a puntare con forza alla maggiore coppa europea, dove il Barça sarà peraltro una delle concorrenti proprio del Milan.

Chi sostituirà Kessié al Milan?

Già da tempo consapevole della partenza di Kessié, che in cinque anni ha totalizzato 174 presenze e segnato 35 reti, la dirigenza milanista sta lavorando da mesi alla sua sostituzione e sembra aver individuato in Renato Sanches il profilo ideale per coprire lo spazio vuoto lasciato dall’ivoriano nello scacchiere di Pioli. Come si legge sul Corriere dello Sport, i rossoneri avrebbero infatti preparato l’assalto finale al mediano del Lille, che essendo in scadenza di contratto tra un anno potrebbe venire acquistato a un prezzo più basso rispetto ai 20 milioni inizialmente richiesti dai francesi.

Sempre dal Lille potrebbe peraltro arrivare anche Botman, che sostituirebbe in difesa Romagnoli, arricchendo la schiera di “ex Dogues” in cui già figurano Kjaer, Leao e Maignan.