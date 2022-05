Milan, Kessie va al Barcellona: ecco quanto è costato in questa stagione

Franck Kessie saluta il Milan, per lui valigie pronte direzione Barcellona. Ecco quanto è pesato a bilancio in questa stagione

Franck Kessie conclude dopo 5 anni la sua avventura al Milan. Per il centrocampista sono aperte le porte del Barcellona. CalcioeFinanza riporta l’impatto a bilancio dell’ivoriano in questa stagione. Ecco l’approfondimento.

«Ma quanto è costato Kessie al Milan in questa stagione? Tra stipendio e ammortamento, l’ivoriano è costato 10,47 milioni di euro al Milan nella stagione 2021/22. Il club rossonero ha messo a bilancio 2,2 milioni di euro netti in termini di stipendio (4,07 milioni di euro lordi) e 6,4 milioni di euro di quota ammortamento. La cifra complessiva non peserà più sul bilancio della prossima stagione. Qualora Kessie avesse rinnovato il proprio contratto con il Milan, il costo del cartellino – essendo il calciatore in scadenza al 30 giugno del 2022 – sarebbe stato totalmente ammortizzato e sui conti del club rossonero avrebbe pesato solamente lo stipendio. Va comunque ricordato che per avere un’idea finale della crescita o del calo del costo della rosa bisognerà attendere la fine del mercato, quando saranno state portate a termine tutte le operazioni in entrata e in uscita.»