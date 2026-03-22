Kessié vede l’Italia, Moretto: «Vuole tornare in Europa, c’è la Juventus»

Kessié, il centrocampista ivoriano ex Milan è finito nel mirino della Juventus e di altre big di Serie A, desideroso di tornare a essere protagonista nel calcio europeo

Il mercato della Serie A si infiamma con il possibile ritorno di un vecchio conoscente del nostro campionato. Come riportato dall’esperto di trattative Matteo Moretto, il futuro di Franck Kessié sembra essere sempre più lontano dall’Arabia Saudita. Il calciatore, che ha lasciato un segno indelebile con la maglia dei rossoneri vincendo uno scudetto da protagonista, avrebbe espresso il chiaro desiderio di rimettersi in gioco nel calcio che conta.

Sulle tracce dell’ex colonna del Diavolo ci sarebbe in prima fila la Juventus. Tuttavia, l’operazione non si preannuncia semplice: lo scoglio principale resta l’ingaggio faraonico percepito in terra saudita. Nonostante le difficoltà economiche, diverse big italiane restano alla finestra per capire come si muoverà l’ivoriano, ormai prossimo a un clamoroso rientro nel Bel Paese dopo l’esperienza asiatica.

Le dichiarazioni di Matteo Moretto

Intervenuto per fare il punto sulla situazione dell’ivoriano, il giornalista Matteo Moretto ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

«La Juventus è una delle squadre molto interessate a lui, ma ci sono anche altri club. Kessiè in questo momento ha desiderio di tornare in Europa, tra le destinazioni c’è anche l’Italia, dove lui è già stato e ha vinto con la maglia del Milan. In Arabia guadagna una cifra importante, quindi chiunque vorrà Kessiè dovrà fare i conti anche con il suo importante ingaggio. Su di lui ci sono diverse big italiane, da capire quando e come si muoverà il centrocampista ivoriano, oggi davvero vicino a un rientro in Serie A».