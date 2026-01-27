Mercato Milan, ritorno di Kessie in Serie A? Una big italiana alle porte: le ultime. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Il mercato non dorme mai e, nonostante la sessione invernale sia nel vivo, le grandi del calcio italiano guardano già alla programmazione estiva. Secondo quanto riportato dal giornalista Pasquale Guarro in un recente post su X, l’Intersarebbe balzata in prima linea tra le pretendenti interessate a monitorare il futuro di Franck Kessie.

Il ritorno del “Presidente” in Serie A?

Franck Kessie, dinamico centrocampista ivoriano noto per la sua straripante forza fisica e la capacità di inserimento in zona gol, è un profilo che stuzzica non poco la dirigenza nerazzurra. Sebbene attualmente non ci sia una trattativa ufficiale o un dialogo serrato tra i club, l’interesse della Beneamata è concreto. L’idea è quella di aggiornarsi nei prossimi mesi per valutare la fattibilità di un’operazione in vista della finestra di trasferimenti di giugno.

Il nuovo corso del Milan: l’era Allegri e Tare

Mentre l’Inter sonda il terreno per l’ex colonna del centrocampo dei rivali, in casa Milan soffia un vento di profondo cambiamento. Il club di Via Aldo Rossi ha infatti affidato le chiavi del progetto tecnico a Massimiliano Allegri, allenatore livornese celebre per il suo cinismo tattico e la gestione magistrale dei campioni, con l’obiettivo di riportare il Diavolo ai vertici del calcio europeo.

A supportare il lavoro di Allegri sul mercato c’è una figura di spicco: Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo dei rossoneri. L’ex dirigente laziale, rinomato per il suo fiuto nello scovare talenti internazionali a prezzi contenuti, sta già ridisegnando la rosa del club meneghino. La strategia di Tare e la visione tattica di Allegri punteranno a blindare i gioielli attuali e a cercare profili che incarnino lo spirito battagliero della formazione rossonera.

Strategie per giugno

L’inserimento dell’Inter su Kessie rappresenta un potenziale sgarbo di mercato che infiamma i tifosi. Tuttavia, la priorità dei nerazzurri rimane quella di mantenere l’equilibrio finanziario, mentre il Milan targato Allegri-Tare cercherà di rispondere con colpi mirati per rinforzare la mediana. Gli sviluppi futuri dipenderanno molto dalle prestazioni dell’ivoriano nei prossimi mesi e dalla volontà dei club di affondare il colpo definitivo durante il calciomercato estivo.