Kessie, per il rinnovo il Milan ha un piano. Lui invece ha un sogno

Kessie, osservato speciale da tutta Europa dopo la gara con il Manchester ma non solo, il Milan si adopera per il prossimo rinnovo contrattuale. Sul Corriere della sera di questa mattina, un focus ed uno specchio che mette a confronto le idee della società con quelle del giocatore, decisamente in linea. Secondo quanto riportato dal quotidiano c’è ottimismo per quanto riguarda il rinnovo del contratto che scadrà nel 2022.

LE CIFRE- Maldini vorrà sicuramente evitare un altro “caso” come quelli di Donnarumma e Calhanoglu, per i quali ancora manca la firma a pochi mesi dalla scadenza. 2,2 milioni di euro l’attuale ingaggio dell’ivoriano, il piano del Milan prevede un prolungamento fino al 2026 con adeguamento a 3,5-4 milioni di euro, bonus inclusi.

IL SOGNO- Sempre secondo il quotidiano, il presidente (come lo chiamano a Milanello), avrebbe rivelato al proprio agente di voler giocare la Champions League con il Milan. Niente di meglio per trovare un accordo comune.