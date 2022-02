Kessie Milan, rinnovo impossibile: non solo Barça, Juve e Inter provano lo sgarbo

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Milan, rinnovo Kessie impossibile: non solo Barça, Juve e Inter provano lo sgarbo. Le ultime sul futuro dell’ivoriano

Kessie e il Milan restano lontani, le possibilità che il contratto in scadenza a giugno possa essere rinnovato sul filo sono sempre più basse. Minime, se non nulle.

È in questo contesto che le pretendenti del centrocampista rossonero osservano con interesse la situazione: per quanto alte possano essere le richieste contrattuali di Kessie (8 milioni), il suo ingaggio a parametro zero fa gola a tante big, da quelle della Premier al Psg, fino a Juventus, Inter e, soprattutto, Barcellona. Si tratta su quella base col Barça che ha provato a bruciare la concorrenza prendendo già contatto con l’agente del giocatore.