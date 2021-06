Kessie, Milan e giocatore pronti ad un lungo rinnovo. Dopo il matrimonio celebrato in Costa d’Avorio si prepara ad un’altra festa

Kessie, Milan e giocatore pronti ad un lungo rinnovo. Dopo il matrimonio celebrato in Costa d’Avorio si prepara ad un’altra festa. Gazzetta dello sport di questa mattina spiega la situazione a pag. 32: “A Joelle ha detto sì. Ora tocca al Milan. Via all’operazione rinnovo 2026 Festeggiamenti in Costa d’Avorio. Club e agente trattano sull’ingaggio”.

AUMENTO DI INGAGGIO- Come riporta il quotidiano, Kessie e il suo agente avrebbero in mente una cifra ancora più consistente da inserire in busta paga (a fronte dei 2 milioni e duecentomila euro percepiti attualmente), sui sei milioni all’anno. La trattativa già avviata avvicinerà le parti e l’intesa può essere raggiunta lavorando sui bonus. L’idea sarebbe quella di rinnovare fino al 2026.