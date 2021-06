Kessie, tanti auguri per il matrimonio: festa in Costa d’Avorio per il mediano rossonero che compie un passo importantissimo.

Kessie, tanti auguri per il matrimonio: festa in Costa d’Avorio per il mediano rossonero che compie un passo importantissimo. Gazzetta dello sport di questa mattina lo celebra a pag. 29.

IL SÌ DEL PRESIDENTE- “Il “Presidente”- si legge- ha sposato la sua “First Lady”: Franck Kessie, centrocampista del Milan, ha compiuto il grande passo in Costa d’Avorio. Tra gli invitati anche Gervinho e Bailly, connazionali del rossonero”.